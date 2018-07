L’assistance vidéo « rend le football plus honnête, plus transparent » pour Infantino

« L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) ne change pas le football, elle le rend plus honnête, plus transparent », a assuré le président de la FIFA Gianni Infantino vendredi, dressant un bilan très positif de ce dispositif utilisé pour la première fois en Coupe du monde en Russie. « Si on regarde la signification du mot progrès, cela signifie qu’il y a eu une amélioration, que les choses ont été rendues meilleures. Donc la VAR est un progrès », a exposé le président de la FIFA lors d’une conférence de presse à Moscou.

Selon lui, il y a eu, avant les deux derniers matches (le match pour la 3e place entre Belgique et Angleterre samedi, et la finale France-Croatie dimanche) du Mondial-2018, le premier de l’histoire avec la VAR, « 440 vérifications à ce stade, avec 19 vérifications par la VAR et 16 décisions qui ont été changées ». « La VAR ne change pas le football, elle le rend plus honnête, plus transparent », a-t-il clamé.

« Cela a bien fonctionné, nous avions lancé une phase pilote il y a deux ans et, pour être honnête, j’étais sceptique mais nous avons pensé que si on ne faisait pas de test on ne pouvait pas savoir si cela marchait ou non », a-t-il rappelé, revendiquant un taux de bonnes décisions de 99,3% grâce à elle, contre 95% sans.

