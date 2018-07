Evenepoel est fier de la médaille d’or: « La plus belle victoire jusqu’à présent »

Remco Evenepoel était le grand favori des Championnats d’Europe juniors de cyclisme en République tchèque. Le coureur a fait honneur à son statut en obtenant la médaille d’or dans le contre-la-montre. « L’année dernière, j’avais également participé aux Championnats du monde à Bergen mais c’était surtout pour apprendre », a-t-il déclaré. « Cette fois-ci, je suis venu avec beaucoup d’ambition et je suis très fier de cette première médaille d’or. » « Je ne m’inquiétais pas vraiment d’être le grand favori », a expliqué Evenepoel après la course. « J’ai bien dormi, j’ai passé une bonne matinée, j’ai pris un repas normal et puis j’ai enchaîné une préparation normale pour un contre-la-montre. En ce qui concerne la course en elle-même, je n’avais pas un bon sentiment au début. J’ai démarré plus calmement parce que je pensais que les jambes exploseraient autrement dans le deuxième tour sur ce parcours difficile. Mais, finalement, dans le tour, je me sentais bien et j’ai pu ajouter du gaz. Vous pouvez le voir dans mon temps, j’ai terminé ce tour quinze secondes plus vite. Il s’agit de la plus belle victoire jusqu’à présent dans ma carrière. Un titre européen est quelque chose dont on peut être fier. »

Son voisin de chambre Ilan Van Wilder a, pour sa part, terminé à la deuxième place. « J’en suis également très content. Terminer premier et deuxième des Championnats d’Europe, cela veut dire quelque chose. Hier, il était encore un peu nerveux, mais je me suis adressé à lui en ces termes: ‘Ilan, ce tour nous convient parfaitement. Il est difficile, nous ne devrions pas avoir peur’. Et regardez, nous sommes tous les deux sur le podium. C’est incroyable, nous nous sommes congratulés dans la chambre. L’émotion était grande. »

Avec son temps, Evenepoel aurait remporté l’argent chez les espoirs. « C’est ce que j’ai vu dans les résultats », a-t-il déclaré. « Cela me donne de la confiance pour l’année prochaine lorsque je serai dans cette catégorie. Les espoirs peuvent courir avec une plus grande résistance. C’est ce que j’ai eu aujourd’hui et c’est ce qui m’a permis d’être plus rapide. »

Dimanche, il sera également favori lors de la course en ligne. « Je m’en rends compte », a concédé Evenepoel. « La semaine dernière, j’ai remporté toutes les courses et les maillots au GP General Patton ( une Nations Cup). J’ai également obtenu beaucoup de victoires cette année. C’est normal que je sois le favori, mais cela ne me fait pas peur. C’est un parcours relevé sur lequel chacun courera pour lui-même. Je ferai de mon mieux pour obtenir un bon résultat. »

Source: Belga