« Ce n’est pas tous les jours que l’on peut terminer 3e d’un Mondial »

Axel Witsel pourrait égaler Jan Ceulemans au nombre de caps en équipe nationale de Belgique, s’il joue le match pour la 3e place de la Coupe du monde 2018 de football, samedi à Saint-Pétersbourg. Le milieu de terrain récupérateur du club chinois de Tianjin Quanjian, fêterait à 29 ans sa 96e cap en un peu plus de 10 années passées chez les Diables Rouges. Seul Jan Vertonghen (107 caps) a fait mieux en Belgique. Witsel a été titulaire dans 90 de ses 95 matchs disputés en 99 sélections à ce jour. En Russie, il a joué cinq des six matchs des Diables. Il n’avait pas été aligné le 28 juin à Kaliningrad lors du premier duel face à l’Angleterre en phase de groupes. Vendredi soir, il a rencontré la presse à la veille de la 7e et ultime prestation de la Belgique dans ce Mondial en Russie. « C’est clair, je suis fier de pouvoir battre (sic) un joueur comme Jan Ceulemans » a souligné l’ancien joueur du Zenit Saint-Pétersbourg qui retrouvera la ville où il a évolué entre septembre 2012 et janvier 2017. « Le moment que je retiendrai avec les Diables dans ma carrière ? Cette Coupe du monde. Je pense que j’ai atteint mon meilleur niveau en équipe nationale durant cette Coupe du monde. »

Questionné sur la finale de consolation face à l’Angleterre de samedi, il a été très clair: « Evidemment, j’aurais préféré ne pas revenir ici » a encore déclaré Witsel. La demi-finale (perdue 1-0) contre la France s’était aussi jouée mardi dernier dans l’ancienne Leningrad.

« On va prendre ce match très au sérieux, comme tous les autres. Pour nos supporters et pour nous. Au final cela reste un match de la Coupe du monde. Ce n’est pas tous les jours que l’on peut terminer 3e de la Coupe du monde. »

« On va essayer d’offrir un beau cadeau d’anniversaire au coach (Roberto Martinez fêtait ses 45 ans ce vendredi, ndlr). Nous avons fait un beau parcours dans cette Coupe du monde. A la fin cela se joue sur des détails. Contre la France, c’était une phase arrêtée. »

Axel Witsel a déclaré qu’il ne regarderait pas la finale dimanche. « Nous serons occupé avec nos supporters. Les finales sont toujours des matchs spéciaux, difficiles. Je crois que la France va gagner. »

Evoquant l’après Coupe du monde, Witsel est résolument optimiste : « Dans le futur, nous serons l’un des candidats pour gagner l’Euro (2020, ndlr). »

