Alternance de passages nuageux et d’éclaircies vendredi

Les éclaircies seront localement larges vendredi matin, mais des nuages bas seront observés dans certaines régions, surtout sur l’ouest et en Haute Belgique, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Courant de la journée, éclaircies et passages nuageux alterneront. Un risque de quelques averses principalement en Haute Belgique, voire d’orage dans l’extrême sud­-est du pays n’est pas exclu. Il soufflera un vent vent faible à modéré de nord à nord­-est. Les maxima atteindront entre 22 et 23 degrés en Ardenn, contre 25 à 28 degrés ailleurs. A la mer, le mercure ne dépassera cependant pas les 20 degrés. Vendredi soir, le risque de quelques averses localisées persistera en Haute Belgique, éventuellement avec quelques coups de tonnerre, alors qu’ailleurs les éclaircies deviendront larges. Durant la nuit de vendredi à samedi, le ciel sera peu nuageux et le temps sec. Les minima varieront de 11 à 16 degrés, sous un vent faible de nord à nord­ est.

Samedi,le temps sera estival avec des températures qui seront comprises entre 22 ou 23 degrés au littoral et en Haute Ardenne et 28 degrés dans le centre. Des nuages cumuliformes seront néanmoins parfois bien présent dans l’intérieur. Sur la moitié sud-est du pays, ils pourront dégénérer en averses éventuellement accompagnées d’un orage.

Dimanche et lundi, il fera chaud avec des températures qui atteindront localement les 30 degrés. Le soleil sera bien présent pour débuter la journée avant le développement de nuages cumuliformes l’après­-midi. Quelques averses éventuellement ponctuées d’un coup de tonnerre seront possibles.

Source: Belga