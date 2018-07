Sept Français et Espagnols arrêtés pour avoir volé de la drogue… à des trafiquants

Sept Français et Espagnols ont été arrêtés dans le sud de l’Espagne pour avoir volé de la drogue à des trafiquants en se faisant passer pour des policiers avant de la revendre, a annoncé vendredi le ministère espagnol de l’Intérieur.

Plus de 1,7 tonne de haschich, des armes, des équipements de police et un « dispositif sophistiqué de duplication de plaques d’immatriculation ont été par ailleurs saisis dans les provinces andalouses de Cadix et Malaga dans le cadre d’une opération conjointe franco-espagnole.

« Pour voler cette drogue, ils se faisaient passer pour des membres des forces de sécurité et avaient à leur disposition des faux documents d’identification, des armes à feu avec beaucoup de munitions et de l’équipement policier », a précisé le ministère. Le haschisch était ensuite revendu en France et en Espagne.

La province de Cadix, bordée par le détroit de Gibraltar et toute proche du Maroc, grand producteur de cannabis, est la porte d’entrée de 40% de la drogue acheminée en Espagne. Des renforts policiers ont été envoyés dans cette région pauvre, où les trafiquants opèrent de plus en plus ouvertement, avec des débarquements sur la plage en pleine journée ou des affrontements avec les forces de l’ordre.