Le conte est bon à Chiny

Le vingt-neuvième Festival interculturel du Conte se tient du 13 au 15 juillet à Chiny. Un rendez-vous qui a pris une stature internationale depuis quelques années.

Cette manifestation permet aux conteurs, raconteurs d’histoires et autres «fous de la parole», de proposer « des contes destinés à toutes les oreilles prêtes à s’envoler dans des univers magiques », selon les mots des organisateurs.

Ce week-end festif prévoit des spectacles en salle destinés, tantôt aux adolescents et aux adultes, tantôt aux familles et aux tout petits, mais aussi en extérieur ainsi qu’un festival « satellite » avec l’attribution d’un Prix du Festival ou encore des spectacles « off ».

Au programme relevons, parmi les spectacles pour adolescents, le duo belgo-canadien Catherine Pierloz & Simon Gauthier, Anne Grigis, Ahmed Hafiz (Tunisie), Rachid Akbal (Algérie), Luigi Rignanese (Italie), Annie Borlée & Gilles Kremer, le duo belgo-français Vanessa Lefebvre & Tom Bourgeois, Sophie Clerfayt ou encore Jean-Jacques Fdida (France).

Les familles pourront trouver leur bonheur auprès de Chloé Gabrielli, (France), Muriel Durant ainsi que chez la plupart des conteurs ayant «officié» pour les plus grands. Pour le prix du Festival entreront en lice: Jason Dufour, Stéphane Lesoinne, Benoît Vivien, Stella Kieffer, Françoise Daoust, Elisabeth Loos, Jérôme Lecerf, Caroline Kempeneers, Patrick Lecocq et Marie Fontaine.

Parmi les spectacles « off » seront prévus ceux de Roxane Ca’Zorzi, Muriel Durant, Sylvie Alexandre et Ria Carbonez. Enfin, des balades « historicontées » au cœur de Chiny auront lieu dès « 6h le samedi et le dimanche sous la conduite de Christian Schaubroeck et Jacky Druaux. Le Festival débutera le vendredi 13 juillet à 20h30 et les autres jours dès 11h » étant entendu, d’autre part, que de multiples animations seront organisées pendant et en marge du festival.