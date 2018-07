Découvertes mint: Petites musiques de l’été 2018 (S01E02)

France, Belgique, Grande-Bretagne. Ceci n’est pas du foot, mais de la musique starring Tim Dup, Gaz Coombes et Pale Grey.

Tim Dup – Nous sommes

Satisfait de ma trouvaille, je confie ce titre un peu à part à Vianney, la voix qui vous accompagne durant mes absences estivales de la radio pop rock avec mention « peut-être, non? »; dans la foulée, rassuré et rassurant, il me confirme: « C’est ma découverte du jour. »

C’est qu’au sein de l’équipe, Tim Dup met (à peu près) tout le monde d’accord. Après Super 8, le Français parvient à prendre tout le monde par surprise a cappella, comme ils disent. Car il n’y a plus juste saison pour écrire: « Nous sommes les tableaux azurs qui se penchent sur l’océan. »

Tout est singulier dans ce nouveau single, Nous sommes. À mi-chemin entre un poème -que personne n’a pensé à rêver avant lui- et une expérimentation électro sans instrument.

Il y porte le message d’une génération, avec pour seul arme sa voix (voilée par une construction musicalement obsédante). Parce qu’il ne faudrait pas que l’ivresse nous guette à raconter l’insondable, autant se satisfaire du clip posté fin juin, avec une subtilité dans la graphie : Йøцš Ꭶةмmэş. Ah oui, soit dit en passant, Tim Dup aura bientôt… 24 ans (et sera aux Francofolies de Spa le 21 juillet).

Gaz Coombes – The Oaks

Tant qu’à sonder l’été, autant le faire à l’ombre des chênes. Avec un guitariste né à Oxford en mars 1976 (4 jours après moi, noté-je en consultant sa fiche). Il fonde The Jennifers à 16 ans.

Aucun souvenir (pour ma part). Enfin si, de mon adolescence parallèle il me souvient Supergrass, né de la séparation des membres du premier groupe anonyme. Depuis 2010, silence radio.

Ce qui signifie: voyage en solitaire. Et puis arrive au printemps dernier World’s Strongest Man. 11 titres de guitare vêtus dont on a extrait The Oaks (Le chêne). Seule déception: pas de concert belge en vue en 2018.

Pale Grey – Hunter

Au moment où nous voulons sonder leur dernière sortie, Maxime me prévient: ils embarquent pour le Canada, d’où ils regarderont les pauvres Diables. Consolation: leur dernier clip sous forme de road movie en circuit court.

Nouvel extrait d’un album sorti fin 2017, Hunter a gagné un clip (et toute notre amitié). Prochaine affiche : Francofolies de Spa le 20 juillet. Ensuite, on leur posera de vraies questions.

Retrouvez cet été les 8 groupes belges à suivre et la découverte musicale du lundi au vendredi vers 11h30 sur MiNT.be.

Cédric Godart