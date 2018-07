Un montant record de crédits aux entreprises au premier trimestre

Au cours du premier trimestre de 2018, on a enregistré un montant record de 152 milliards d’euros de crédit aux entreprises.

L’encours en la matière a ainsi augmenté de 6,9 % sur une base annuelle, indique vendredi Febelfin, la fédération du secteur financier. Jamais encore auparavant, il n’avait été refusé moins de demandes de crédit. Au premier trimestre 2018, le degré de refus se situait en effet à son plus faible niveau, souligne-t-elle encore dans son Baromètre trimestriel relatif aux crédits aux entreprises.

Si l’on considère les demandes de crédit, on note une augmentation de 10,4% en nombre et de 26,7% en montant. Concernant les crédits octroyés, on constate une progression de 1% en nombre et de 30,8% en montant. Cette dernière hausse tient à quelques crédits exceptionnellement importants, justifie Febelfin.

Le degré de refus de demandes de crédits se situait par ailleurs à son plus faible niveau au premier trimestre 2018, ajoute la fédération. « Ceci donne à penser que les entrepreneurs étayent bien leurs dossiers de crédit. Ils maximisent ainsi eux-mêmes leurs chances de pouvoir démarrer ou faire croître leur entreprise », analyse-t-elle.