Les retards de vol touchent chaque jour 50.000 voyageurs dans l’UE

Les retards de vol durant l’été touchent chaque jour quelque 50.000 passagers aériens dans les aéroports de l’UE.

Cette situation peut entraîner des connections ratées et engendrer des coûts supplémentaires, déplorent vendredi la commissaire européenne aux Transports, Violeta Bulc, et la présidente de la commission compétente du parlement européen, Karima Delli, dans une déclaration conjointe. « Notre système actuel de gestion du trafic lutte pour faire face à un volume sans cesse croissant de liaisons, mais aussi à d’autres perturbations qui contribuent aux retards. Ce système doit être adapté urgemment », estiment Mme Bulc et Delli.

Ces dernières plaident entre autres pour une coopération plus efficace entre les fournisseurs nationaux de services de navigation aérienne, mais aussi pour une gestion plus efficace du réseau européen, via Eurocontrol (l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne). « Il est temps de se montrer audacieux », lancent-elles, en appelant les États membres de l’UE à agir. Avec 11 millions de vols prévus, l’année 2018 devrait être la plus intense en termes de trafic aérien dans les 28 pays de l’Union, la Norvège et la Suisse.