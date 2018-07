Infrabel affine son baromètre de ponctualité avec une nouvelle version de MobiPulse

Infrabel a lancé vendredi une nouvelle version de MobiPulse, après concertation avec différentes associations de navetteurs et de consommateurs. L’outil comporte davantage de fonctionnalités pour « plus de transparence ».

MobiPulse a été lancé en février. Ce nouvel outil de communication se veut un baromètre de la ponctualité et donne deux fois par jour le temps de parcours moyen pour relier Bruxelles et la province via les principaux axes. MobiPulse montre également le temps de parcours moyen en voiture pour un trajet similaire.

Le MobiPulse 2.0 bénéficie de fonctionnalités supplémentaires. Ainsi, l’axe Binche-Bruxelles est désormais également pris en compte et les trains supprimés seront considérés comme des trains non-ponctuels. Autre nouveauté: la nouvelle version permet désormais de consulter toutes les données du passé, ce qui permettra aux organisations d’établir des statistiques sur mesure pour leurs membres.

« Politique de communication transparente »

La division IT d’Infrabel a aussi travaillé au développement d’une version pour smartphones. « Nous sommes satisfaits des adaptations effectuées à notre demande par Infrabel et les remercions pour le travail constructif », ont salué Test-Aankoop, Test-Achats, Inter-Environnement Wallonie, Trein Tram Bus et Navetteurs.be.

De son côté, le gestionnaire du réseau ferroviaire indique encore poursuivre « intensivement son travail, avec les parties prenantes concernées, pour une politique de communication transparente en matière de ponctualité, en plus de la sécurité, priorité absolue de notre entreprise. »