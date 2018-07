Bientôt un album posthume de Maurane

La chanteuse belge, décédée en mai dernier, travaillait sur un album de reprises de Jacques brel, son idole. Le disque sortira bel et bien à la rentrée, rapporte chartsinfrance.net.

Décédée il y a plus d’un mois, l’artiste révélée par Starmania fera parler d’elle à la rentrée. Et pour cause, sa maison de disque sortira un album posthume à la rentrée.

Avant sa mort, Maurane travaillait activement sur un album de reprises d’un de ses compatriotes et idole, Jacques Brel. ChartsinFrance précise que l’on y retrouvera « Ne me quitte pas », « Vesoul » ou encore « Quand on a que l’amour ».

Aux lendemains de la mort de la chanteuse, Polydor aurait renoncé au projet, car seules des maquettes avaient été enregistrées. Mais avec l’insistance de la fille de l’artiste, les choses auraient changé. « Maurane chante Brel » sortira donc bel et bien à la rentrée.

En 2009, Maurane avait rendu hommage à Claude Nougaro avec l’album de reprises « Nougaro ou l’espérance en l’homme ».