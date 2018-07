« L’Otan est plus unie qu’avant le sommet », assure Stoltenberg

Malgré les différends qui ont opposé les pays alliés au cours de leur rencontre de deux jours à Bruxelles, le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg, a estimé jeudi que « l’Otan est plus unie aujourd’hui qu’avant le sommet », au terme d’une rencontre sur fond de tensions entre les Alliés européens et Washington. Les Alliés européens se sont engagés à « doubler leurs efforts » au terme réunion extraordinaire sur le partage des dépenses de défense que le chef de l’Otan a qualifié d' »ouverte et franche ». Cette rencontre, qui n’était pas au programme de la seconde session du sommet atlantique, a permis de dégager un terrain d’entente entre les Alliés européens et les Etats-Unis sur la question du partage du fardeau.

« Ce président (américain) est très sérieux sur la question des dépenses de défense », a souligné M. Stoltenberg. « Et cela a un impact clair. Avant la tendance était à la baisse. Aujourd’hui les Alliés européens et le Canada ont augmenté leurs investissements militaires de 41 milliards de dollars et se sont engagés à augmenter plus rapidement ce chiffre afin que que les dépenses américaines baissent. »

Sur la question de savoir pour quelle raison une réunion extraordinaire entre les 29 Etats membres a été organisée jeudi, alors qu’elle n’était pas au programme, le secrétaire général s’est voulu prudent: « nous avons senti que nous n’avions pas terminé nos discussions sur le partage du fardeau. Nous avions besoin de plus de temps pour terminer nos discussions. »

Une nouvelle rencontre organisée alors que le président américain a multiplié tout au long du sommet ses demandes pressantes exigeant que les Alliés européens investissent plus dans le domaine militaire.

M. Trump presse les autres pays membres de l’Alliance à atteindre les 2% de PIB en dépenses militaires plus rapidement. Il souhaite ensuite que ce chiffre passe à 4%, pour correspondre à l’apport étasunien à l’Otan. Il a signifié son mécontentement dans de nombreux tweets durant le sommet, qualifiant la situation d' »injuste » pour les Etats-Unis.

Lors de son départ, le locataire de la Maison Blanche s’est finalement dit « satisfait » de l’engagement pris par les Alliés européens et a assuré son engagement en faveur de l’Otan.

