L’Espagnol Dani Pedrosa (Honda) annonce qu’il prendra sa retraite en fin de saison

L’Espagnol Dani Pedrosa (Honda), qui a terminé à trois reprises à la deuxième place du Championnat du monde de MotoGP, a annoncé jeudi qu’il allait prendre sa retraite de la catégorie reine en fin de saison. Le pilote de 32 ans, sacré en 2003 dans la catégorie 125 cm³ puis en 2004 et 2005 dans celle des 250 cm³, a dévoilé cette décision lors d’une conférence spécialement organisée avant le Grand Prix d’Allemagne, qui aura lieu au Sachsenring ce week-end. Pedrosa, seulement 12e du classement après huit courses cette année, avait appris début juin qu’il serait remplacé chez Honda par son compatriote Jorge Lorenzo (Ducati) en 2019.

« J’y réfléchis depuis longtemps et c’est une décision difficile, parce que c’est le sport que j’aime », a commenté Pedrosa. « Mais malgré les bonnes occasions de continuer, j’ai l’impression de ne plus vivre la course avec la même intensité qu’avant et j’ai maintenant des priorités différentes dans ma vie. »

Source: Belga