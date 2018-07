EPGA – Départ moyen pour les Belges à l’Open d’Ecosse

Thomas Pieters occupe la 45e place à l’issue de la première journée de l’Open d’Ecosse de golf, tournoi du Tour européen doté de 7 millions d’euros, jeudi, à Gullane. Thomas Detry et Nicolas Colsaerts ont dû se contenter d’une 97e place provisoire. L’Américain Luke List a pris le meilleur départ. Pieters a commencé par deux birdies et deux bogeys au cours des neuf premiers trous. L’Anversois a encore réussi des birdies aux trous 10 et 16, rendant une carte de 68, 2 sous le par.

Au classement, l’Anversois compte cinq coups de retard sur l’Américain Luke List. Ce dernier a rallié le club-house avec une carte de 63, 7 sous le par, grâce à 9 birdies et 2 bogeys.

Cinq joueurs suivent à la deuxième place: l’ancien vainqueur américain Rickie Fowler, les Anglais Lee Westwood et Robert Rock, le Suédois Jens Dantrop et l’Espagnol Scott Fernandez.

Colsaerts et Detry ont connu un parcours semblable: un bon départ et une deuxième partie plus compliquée. Colsaerts pointait dans le top-30 après 14 trous, grâce à 4 birdies et 1 bogey. Mais il a dû inscrire 3 bogeys sur sa carte aux trois derniers trous. Il termine dans le par (70).

Detry a lui réussi 3 birdies au cours des 6 premiers trous. Mais il a ensuite concédé des bogeys aux trous 7, 12 et 15, terminant lui aussi dans le par.

Colsaerts et Detry se partagent la 97e position.

Classement après le premier tour du Scottish Open, Gullane.

1. Luke List (USA) 63 -7

2. Rickie Fowler (USA) 64

. Lee Westwood (Ang) 64

. Jens Dantrop (Sue) 64

. Scott Fernandez (Spa) 64

. Robert Rock (Ang) 64

7. Patrick Reed (USA) 65

. Tyrrell Hatton (Ang) 65

. Peter Whiteford (Eco) 65

. Matthew Southgate (Ang) 65

. Julien Guerrier (Fra) 65

. Richard Sterne (AfS) 65

. Dylan Frittelli (AfS) 65

. Robert Karlsson (Sue) 65

…

45. Thomas Pieters (Bel) 68

97. Nicolas Colsaerts (Bel) 70

. Thomas Detry (Bel) 70

Source: Belga