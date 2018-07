Emmanuel Lejeune sacré champion du monde d’aquathlon à Fyn

L’Hainuyer Emmanuel Lejeune est devenu champion du monde d’aquathlon (1 km natation et 5 km course à pied), jeudi après-midi à Odense, lors de la semaine des Mondiaux ITU de triathlon et duathlon, qui se déroule cette semaine au Danemark. Seul Belge engagé, le triathlète montois, 26 ans, a dominé la concurrence en bouclant l’épreuve en 27:46, devançant de 11 secondes l’Australien Nathan Breen (27:57), champion chez les espoirs (moins de 23 ans), et de 14 secondes le Français Nathan Breen (28:00).

Sortie de l’eau à près d’une minute de Breen, notre compatriote a forgé sa victoire en course à pied, courant son 5.000 m en 15:09, soit de loin le meilleur temps des 37 partants.

Vendredi dernier, le Liégeois Arnaud Dely s’était déjà emparé à Odense du titre de champion du monde espoirs de duathlon en distance standard (10 km de course à pied, 40 km de vélo et à nouveau 5 km à pied). Emmanuel Lejeune s’y était classé 12e.

Ces Mondiaux ITU de triathlon et duathlon, rassemblant les disciplines non-olympiques, se clôtureront samedi par l’épreuve de triathlon de longue distance avec la participation belge d’Alexandra Tondeur chez les féminines.

