Un jeune de 18 ans embaumé en train de jouer aux jeux vidéo

La famille d’un jeune américain de 18 ans abattu lors d’une fusillade lui a rendu un dernier hommage avec une étonnante mise en scène funèbre. Il était entouré de tout ce qu’il aimait dans la vie.

Renard Matthews était un jeune américain de 18 ans originaire de Nouvelle-Orléans. Le 25 juin dernier, il a été assassiné alors qu’il promenait son chien. Le police ne connaît pas les motifs de cette fusillade et n’a pas arrêté de suspect. Adolescent casanier, il est probablement qu’il était là au mauvais endroit, au mauvais moment, alors qu’il n’avait rien demandé à personne.

NOLA family chooses unique but loving way to say goodbye to son https://t.co/bE0KzGbcAX pic.twitter.com/ZWEtvGLIup — WGNO (@WGNOtv) July 8, 2018

Pour lui rendre un dernier hommage, les parents de Renard Matthews ont fait appel à Charbonnet Labat Glapion Funeral Home, une entreprise de pompes funèbres locale spécialisée dans l’ «embaumement extrême ». En effet, à l’occasion de la veillée funèbre, plutôt que de montrer le corps du garçon allongé dans un cercueil ou sur un lit, l’entreprise a créé une mise en scène autour de ce qu’il aimait le plus dans la vie.

Slain teen's family props his body in chair at wake and honors him with games, snacks, jersey: https://buff.ly/2m4a6RZ Posted by KSLA News 12 on Monday, July 9, 2018

Des jeux vidéo, des snacks et des claquettes

Selon les souhaits de la famille, le corps embaumé du jeune homme a été présenté assis dans un fauteuil, avec une manette de PlayStation dans les mains, en train de jouer au jeu NBA 2K, un paquet de chips et une bouteille de soda à proximité, ainsi qu’avec des claquettes aux pieds et un maillot de son équipe de basket préférée sur les épaules. Le défunt était ainsi entouré de tout ce qu’il aimait pour que ses proches et ses amis puissent lui rendre un dernier hommage tel qu’ils le connaissaient.

Une pratique venue de Porto Rico

Auparavant, l’entreprise de pompes funèbres avait déjà réalisé de telles mises en scène funéraires, notamment pour une femme de 53 ans qui aimait faire la fête. Son corps embaumé avait été installé à une table avec un verre de bière et une cigarette dans les mains.

Ce nouveau genre de veillée funèbre avec « embaumement extrême » semble être né à Porto Rico il y a dix ans et devient de plus en plus populaire. Certains Portoricains ont ainsi déjà été embaumés sur leur moto, habillé avec le costume du super-héros Green Lantern ou en vêtement de sport.