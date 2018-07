Les internautes réclament un châtiment pour le cochon «mystique»

Suite à la victoire de la Croatie d’hier soir en Coupe du Monde, les internautes demandent que le cochon qui avait prédit la victoire de l’Angleterre devienne du bacon. Les gens avaient vraisemblablement besoin de trouver quelqu’un (ou quelque chose) à blâmer.

Marcus, qu’on appelle le «cochon psychique», s’est attiré les foudres de la toile après s’être trompé dans ses « pronostics ». Il avait prédit une victoire de l’Angleterre lors du match d’hier qui les opposait à la Croatie. C’est dans l’épisode d’hier de l’émission anglaise This Morning que tout le pays a pu voir le cochon pencher pour l’Angleterre. Après la défaite d’hier soir, la tweetosphère réclame un châtiment pour l’animal.

Ayant besoin de déferler leur haine sur quelqu’un, les gens ont décidé de blâmer ce cochon sur lequel ils avaient placé leurs espérances. Certains blaguent, d’autres sont énervés, mais tous y vont plutôt franchement.

«Marcus le cochon mystique – tes jours sont comptés, mon vieux»

– «Le cochon nous a menti. Pourquoi il a fait une chose pareille?»

– «C’est du bacon.»

«J’espère que le cochon psychique qui a prédit la victoire de l’angleterre soit tué, haché, et mis entre deux tranches épaisses de ‘warburton’. Le petit déjeuner est servi, p**ain de Marcus»

— Nathan Ward (@nath_ward) July 12, 2018