Les Diables Rouges à la rencontre de leurs supporters sur la Grand-Place de Bruxelles

Les Diables Rouges seront reçus, dimanche, à 12h30 au Palais Royal à leur retour de participation à la Coupe du Monde de football en Russie, avant d’entamer un tour en bus ouvert pour arriver à la Grand-Place de Bruxelles vers 15h30, ont annoncé jeudi soir la Ville de Bruxelles et l’Union belge de Football.

Au lendemain de la petite finale contre l’Angleterre, les joueurs et membres du staff auront ainsi l’occasion de fêter leur participation au Mondial avec leurs supporters.

Il leur sera possible de saluer leurs supporters depuis le balcon de l’Hôtel de ville et profiter de la ferveur qui a régné dans le pays tout au long de la Coupe du Monde. « Même si les joueurs et les membres du staff sont déçus de ne pas avoir pu se qualifier pour la finale de ce Mondial, cette magnifique communion en perspective avec les supporters sera l’occasion de clôturer notre Coupe du Monde sur une très belle note », ont indiqué le cabinet du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close et l’Union Belge de football, dans un communiqué commun diffusé en début de soirée.