La formation de rap américaine Black Eyed Peas sort un nouveau clip coup de poing qui dénonce les violences policières sous la forme d’un plan séquence. Le groupe sera également en concert le 17 novembre à Forest National.

Depuis leur séparation avec la chanteuse Fergie en juin 2017, les Black Eyed Peas enchaînent les titres et les clips au ton politisé et dénonciateur. Réalisé par Ben Mor, le réalisateur de Pulse Films, ce nouveau clip pour le titre « Get It » a été diffusé sur Youtube et le média Noisey dans la nuit de mardi. Sous la forme d’un plan séquence se déroulant dans la rue, la vidéo dénonce les violences policières aux Etats-Unis.

Au moment de poster la vidéo sur Twitter, le groupe a dédié la chanson à leur famille : «Cette chanson est pour tous les membres de notre famille ainsi que nos amis qui se lèvent et « get it » (comprennent) tous les jours. On envoie de l’amour à @NoiseyMusic qui nous accompagne dans notre combat pour la réforme de la police et la réforme de l’immigration.»

This song is for all of our family & friends out there who get up and “GET IT” each and everyday. Much love to @NoiseyMusic for joining us in our fight for Police Reform and Immigration Reform ✊Rise with us, check the video premiere below #BEPgetithttps://t.co/hnUlpEjcys pic.twitter.com/MLZoR3kTji

— Black Eyed Peas (@bep) July 10, 2018