Stoltenberg s’attend à des discussions franches et une reconnaissance des progrès réalisés

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, s’attend à des discussions « ouvertes et franches » sur les dépenses de défense au sein de l’Otan, mais il souhaite aussi que les progrès réalisés soient reconnus, a-t-il déclaré peu avant l’ouverture du sommet de l’Otan qui s’ouvre mercredi, sur fond de tensions entre Washington et Bruxelles. Rappelant qu’une Otan forte bénéficie à l’Europe, mais aussi aux Etats-Unis. Le chef de l’Otan a souligné qu’il y avait des désaccords entre les alliés, mais a soutenu que l’Alliance doit se montrer unie face à un environnement sécuritaire en changement. « Aujourd’hui, il faudra démontrer que nous réussissons à prendre des décisions ensemble. »

« Bien sûr, tous les sommets de l’Otan sont importants, mais le sommet d’aujourd’hui et de demain revêt une importance particulière parce que nous sommes confrontés à des défis et à des menaces de sécurité sans précédent, et nous voyons également des divergences et des désaccords entre les Alliés », a expliqué le secrétaire général.

Le président américain Donald Trump a en effet une fois de plus martelé que les alliés européens devaient faire plus en matière de dépenses de défense, suscitant des tensions auprès des pays alliés. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a invité M. Trump en retour à « mieux considérer » ses alliés « car l’Amérique n’en a pas tant que ça ».

« Ma tâche principale est de garder les 29 pays alliés unis. Je le fais en tentant de trouver un terrain d’entente », a indiqué M. Stoltenberg.

« Une Otan forte est importante pour l’Europe mais elle est également importante pour les Etats-Unis. Il est donc primordial que nous montrions, lors de ce sommet, que malgré des divergences sur des questions différentes, nous soyons capables de renforcer l’Otan en tant que pierre angulaire de l’unité transatlantique », a-t-il conclu.

Source: Belga