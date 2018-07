Népal: inondations et glissements de terrain font 50 morts et 20 blessés

Les inondations et glissements de terrain, provoqués par la mousson, ont fait 50 morts et 20 blessés ces deux dernières semaines au Népal, ont annoncé mercredi des sources officielles.

Trente-six des 77 districts du pays sont touchés, a précisé un porte-parole du ministère de l’Intérieur. Neuf personnes sont portées disparues et il y a des dégâts aux infrastructures, ponts et routes, a-t-il ajouté. « Le gouvernement a mobilisé militaires, policiers et personnel de secours sur le terrain », a encore dit ce porte-parole.

source: Belga