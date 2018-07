Wimbledon – Louis Herman éliminé au 1er tour du double chez les juniors

Louis Herman, associé au Japonais Taisei Ichikawa, a été éliminé au 1er tour du double du tournoi juniors des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis mardi sur le gazon de Wimbledon. La paire belgo-japonaise s’est inclinée 3-6, 6-3, 6-4 en 1 heure et 13 minutes face au duo formé par le Néerlandais Jesper De Jong et le Suisse Damien Wenger. Plus tôt dans la journée, Louis Herman, issu des qualifications, avait été éliminé au 2e tour du simple juniors.

Le jeune Bruxellois, 17 ans, 74e mondial chez les juniors, s’est incliné en trois sets 1-6, 7-6 (7/4) et 7-5 en 2 heures et 29 minutes face à l’Américain Trey Hilderbrand, 18 ans, 48e junior au monde.

Arnaud Bovy, 17 ans, 33e mondial, s’était lui qualifié pour les 8e de finale en prenant la mesure au deuxième tour du Français Harold Mayot (ITF 22), 16 ans, en deux manches 6-3, 6-3 au bout d’une heure et 13 minutes de jeu.

