Tour de France – Tiesj Benoot incertain avant la 5e étape

Tiesj Benoot, blessé dans une chute lors de la 4e étape du Tour de France mardi, n’est pas certain de repartir mercredi de Lorient, a annoncé en soirée son équipe Lotto Soudal. Benoot, vainqueur des Strade Bianche en mars, souffre d’une luxation à l’épaule droite, ainsi que de contusions et écorchutes diverses. Il a dû se faire poser sept points de suture.

Son coéquipier polonais Tomasz Marczynski, qui dispute le Tour pour la première fois, a été blessé lui aussi dans cette chute survenue à moins de 6 kilomètres de l’arrivée à Sarzeau. Son genou gauche a frappé le guidon de son vélo mais il devrait être en mesure de poursuivre la course, selon son équipe.

La 5e étape, la plus accidentée depuis le départ du Tour 2018, mène de Lorient à Quimper (204,5 km).

Source: Belga