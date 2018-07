Mondial 2018 – Troisième finale de Coupe du monde pour l’équipe de France

Grâce à son succès 1-0 sur la Belgique mardi à Saint-Pétersbourg, la France disputera la troisième finale de la Coupe du monde de football de son histoire, après 1998 (victoire contre le Brésil) et 2006 (défaite contre l’Italie). Les ‘Bleus’ rejoignent les Pays-Bas à la 5e place des équipes ayant atteint le plus de fois le dernier stade de l’épreuve.

L’Allemagne est l’équipe la plus présente en finale, avec 8 participations. La Mannschaft s’est imposée en 1954, 1974, 1990 et 2014 et a perdu en 1966, 1982, 1986 et 2002.

Détenteur du record de victoires avec ses 5 sacres, le Brésil a aussi été finaliste en 1998. En 1950, un tour final mettait aux prises quatre équipes. Le Brésil a perdu le dernier match contre l’Uruguay, sacrée championne du monde.

L’Italie figure en troisième position, avec 6 finales (4 gagnées et 2 perdues). L’Argentine en a disputées 5 (2 gagnées et 3 perdues). Viennent ensuite les Pays-Bas, finalistes malheureux en 1974, 1978 et 2010, et donc la France.

