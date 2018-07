Mondial 2018 – Jan Vertonghen: « On peut encore disputer deux tournois avec cette génération »

Malgré l’élimination contre la France, Jan Vertonghen parvient à regarder vers l’avant. « Avec cettte génération, nous devons pouvoir encore être au top pour deux tournois », a expliqué le défenseur.

« La déception règne. Nous avons la sensation qu’il était possible d’avoir plus. C’est dommage de perdre de cette manière. Tu préfères perdre contre un meilleur onze. La France était forte défensivement et a laissé peu de possibilités. Le plus important aujourd’hui était de marquer le premier but. Après ils auraient dû venir, et ils sont moins forts dans ce domaine. »

« C’était le silence dans le vestiaire », a ajouté Vertonghen. « L’entraîneur nous a dit que nous pouvons être fiers et il a raison. Nous avons montré ce dont nous sommes capables. C’est dommage que ça se termine ici. J’ai la sensation que nous étions peut-être l’équipe la plus forte du tournoi. Je suis heureux que nous avons fait danser les gens en Belgique. Mais j’aurais aimé qu’ils puissent faire la fête encore dimanche. C’est dommage. Ce groupe méritait une place en finale. La manière dont nous nous sommes battus et le travail effectués sont énormes.

Vertonghen pense que l’équipe peut encore briller dans quatre ans avec ce groupe. « J’ai le sentiment que lors du prochain Mondial, nous pourrons lutter pour la victoire. Certains gars auront trente ans, mais d’autres seront toujours dans la vingtaine. J’ai la sensation que ce groupe peut encore jouer la victoire dans deux tournois (Euro 2020 et Mondial 2018) », a conclu Vertonghen.

Source: Belga