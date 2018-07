Mondial 2018 – Escarmouches à Jette après le match France-Belgique

Quelques échauffourées entre des supporters et la police ont éclaté dans la commune bruxelloise de Jette, près de la station de tram Broustin, peu après la demi-finale entre la France et la Belgique dans le cadre de la coupe du monde de football. L’information a été confirmée par la zone de police Bruxelles-Ouest. Une voiture de police a été endommagée et un agent a été blessé. Deux incidents ont eu lieu après la défaite des Diables Rouges, qui n’a pas manqué de décevoir le public à Jette. « Une dispute entre supporters et une escarmouche entre supporters et policiers », a indiqué un porte-parole de la police locale.

Un véhicule des forces de l’ordre a été endommagé et un policier a été blessé. Personne n’a été interpellé, l’intervention d’une équipe antiémeutes a permis de rétablir l’ordre.

Des centaines de supporters ont suivi le match France-Belgique sur la place du Miroir à Jette.

Source: Belga