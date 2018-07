Mondial 2018 – Deschamps peut devenir le 3e à être champion du monde comme joueur et comme entraîneur

Dimanche, à Moscou, Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, peut devenir la troisième personne à remporter la Coupe du monde en tant qu’entraîneur après l’avoir gagnée comme joueur. Le premier à avoir réalisé cet exploit est le Brésilien Mario Zagallo. Champion du monde en 1958 en Suède et en 1962 au Chili aux côtés de Pelé, il était le sélectionneur du mythique Brésil de 1970, vainqueur définitif de la Coupe Jules Rimet au Mexique.

Quatre ans plus tard, Franz Beckenbauer était le capitaine de l’équipe d’Allemagne victorieuse à domicile. Le ‘Kaiser’ se trouvait sur le banc de touche de la Mannschaft lors du Mondial 1990, remporté en Italie.

Deschamps était le capitaine de la France championne du monde en 1998 et championne d’Europe en 2000. A la tête des ‘Bleus’ depuis 2012, il aurait déjà pu réaliser le doublé en ce qui concerne l’Euro, mais la France avait été battue en finale de l’Euro 2016 par le Portugal. Deux ans plus tard, Deschamps hérite d’une nouvelle possibilité d’entrer dans l’histoire.

Source: Belga