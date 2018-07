La Cour des comptes épingle le fonctionnement des établissements scientifiques fédéraux

Dans son rapport au Parlement fédéral, la Cour des comptes a examiné si les 10 établissements scientifiques fédéraux qui relèvent de la compétence de la secrétaire d’État à la Politique scientifique, Zuhal Demir (N-VA) ont inventorié, évalué et comptabilisé le patrimoine culturel et scientifique de l’État fédéral de manière exhaustive et précise. Son constat? Ces établissements ne disposent pas encore « d’un inventaire exhaustif, actualisé et fiable notamment à cause d’un contrôle interne déficient et d’un manque de soutien », épingle la Cour qui plaide pour qu’ils bénéficient d’un « soutien structurel » et de « moyens suffisants ». Les établissements scientifiques fédéraux gèrent un patrimoine culturel et scientifique qui se caractérise par sa singularité et sa grande valeur, comprenant aussi bien des pièces de musée et des ouvrages de bibliothèque que des archives, des contenus visuels, des spécimens d’étude (insectes, pierres, etc.), des instruments scientifiques et des données numériques, en matière d’astronomie, par exemple, souligne la Cour des comptes en rappelant que la loi leur impose d’inventorier leurs collections et d’en faire rapport dans leurs comptes.

Or, le bon fonctionnement de ces établissements fédéraux est « entravé notamment par l’incertitude quant au statut, au manque de visions d’avenir et stratégiques, à l’absence de procédures adéquates et de directives, au manque de pilotage centralisé, à la communication imparfaite, aux moyens financiers limités et à la pénurie de personnel qui explique le large éventail de missions à remplir par les collaborateurs et la séparation des fonctions insuffisante », pointe sévèrement la Cour.

Selon cette dernière, les inventaires se révèlent dès lors incomplets et peu fiables, les oeuvres présentes au sein des établissements scientifiques n’étant pas toutes reprises dans un inventaire tandis qu’à l’inverse, certaines pièces qui n’ont jamais appartenu à l’État y figurent.

La Cour des comptes recommande dès lors aux établissements concernés d’élaborer d’urgence un plan d’action visant à résorber l’arriéré et à combler les lacunes dans l’inventaire, ce dernier devant être vérifié régulièrement. « Mais pour ce faire, les établissements scientifiques fédéraux doivent recevoir un soutien structurel et des moyens suffisants. Un pilotage centralisé établissant clairement des visions, des priorités, des procédures et des directives doit en outre être mis en place », indique encore la Cour selon laquelle la secrétaire d’État à la Politique scientifique « s’est ralliée aux conclusions de la Cour et tiendra compte de ses recommandations autant que possible ».

Source: Belga