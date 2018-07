Le festival de Dour, clap 30e!

Cette année, le Dour Festival fête sa 30e édition. En 1989, l’événement n’annonçait qu’à peine cinq noms à son affiche. Ils sont près de 236 groupes et artistes cette année, répartis sur cinq jours et sept scènes. Et pour la cuvée 2018, la quantité rencontre une nouvelle fois la qualité.

Dour, c’est un brassage de styles, d’ambiances, d’époques, de populations et de sons. Les têtes d’affiche sont à nouveau là. Mais ce ne sont que quelques arbres qui masquent la vaste forêt. Car Dour, c’est avant tout une foire aux découvertes -rarement mauvaises- mise en place par des programmateurs de talent aux oreilles particulièrement affûtées.

Proposer quelques coups de cœur dans un choix de 236 noms est une pure gageure, et le chiffre pourrait rapidement monter à la centaine. Mais un conseil n’est jamais de trop, même s’il ne faut pas s’arrêter à cela.

Les têtes d’affiches

C’est dans l’air du temps, les grosses pointures brasseront tous les styles, mais c’est le rap qui se taillera la part du lion en haut de l’affiche. Le rappeur français Booba sera ainsi de la partie (le 12). Le ‘Duc de Boulogne’ avait dû annuler en dernière minute sa présence à l’événement hennuyer en 2006. Il s’agira de sa première apparition au festival de musique alternative. « C’est donc une joie immense de le voir débouler pour la toute première fois à Dour pour un show qui s’annonce forcément royal », s’est réjoui le festival.

Toujours au rayon rap, on attend également la double présence de Nekfeu, d’une part dans un combo d’une dizaine de têtes nommé L’Entourage (le 14), et d’autre part en solo le lendemain (le 15).

Connu pour ses prestations scéniques, il devrait mettre le public à température avant l’arrivée d’un poids lourd du rap US Tyler, the Creator. Avec MHD, c’est le prince de l’Afro trap que le festival de Dour accueillera, le 14, pour un concert toujours haut en couleurs.

Autre style, Mura Masa sera une découverte pour pas mal de monde, mais son électro-pop à la sauce tropicale a tourné en boucle en 2017, et c’est donc en ‘headliner’ qu’il débarquera (le 13) dans la ville hennuyère.

De leurs côtés, cela fera plus de 20 ans que les Chemical Brothers jouent les têtes d’affiches des festivals du monde entier. Les rois du ‘big beat’ sont toujours les ‘kings of energy’ (le 12).

Le label DeeWee, créé par les frères Dewaele, s’occupera de la programmation du 11 juillet avec des artistes tels que Charlotte Adigery, Asa Moto, Klanken, Future Sound of Antwerp, les Brésiliens Phillipi & Rodrigo et le projet chinois Bolis Pupul, mais c’est en tant que Soulwax qu’ils viendront faire preuve (le 13) d’un savoir-faire certain.

Enfin, l’indie-pop du groupe phare anglais alt-J viendra nous mettre un peu de douceur, le 14, avant que ne débarque le gros son techno à la berlinoise de Paul Kalkbrenner en live.

Les immanquables

Le chapiteau du Labo, dédié aux nouvelles expérimentations, abritera l’une des dernières performances du duo Soldout (le 12), qui donnera son tout tout tout dernier concert le 11 décembre 2018 à l’Ancienne Belgique avant de partir vers d’autres aventures.

Si on évoquait la présence en masse du rap, cette année, le pop-rock alternatif ne sera pas en reste, heureusement! Les plus jeunes pourront notamment découvrir (le 13) l’un des groupes culte de la scène shoegaze, Slowdive, qui se sont reformés récemment après 20 années d’absence. Ils précéderont sur la scène de La Petite Maison dans la Prairie, un autre mythe du post-rock, Mogwai, qui vient de sortir un 8e album.

Le dandy décalé Baxter Dury viendra chanter, non sans son humour personnel, un spleen typiquement anglais, le 14, tandis que Beth Ditto, extraite de ses Gossip, devrait faire le show en bonne diva punk-rock qu’elle est (le 15).

Avec le rappeur Big Boi, ce sera de l’Oukast qui nous reviendra en mémoire, lui qui en fut la tête pensante (le 15).

Du côté de la percussion qui fait mal, on attend évidemment l’industrial metal de Ministry le 15, tandis que le digital hardcore d’Atari Teenage Riot devrait mettre tout le monde d’accord le 13.

Mais il y aura également des moments de pure douceur avec notamment Nils Frahm (le 14), la downtempo de Jon Hopkins (le 11) ou de Daniel Avery (le 13), et une pétillante Selah Sue qui viendra le 11 en version acoustique.

Les coups de coeur

Le rayon des coups de cœur est d’évidence le plus subjectif de la liste. Mais on avait envie de mettre en exergue quelques noms qui risquent d’être une suite de moments forts. Et nul doute que cela le sera avec le jazz 2.0 de Badbadnotgood (le 12), toujours aussi virtuose dans leurs lives qui mêlent reprises et improvisations.

Punk’s not dead… C’est ce que l’on se dit avec Shame (le 13), des jeunes Anglais à l’accent pur cockney qui redonnent un bon coup de jeune à un style qui semble revivre grâce à une nouvelle génération.

Au rayon belge, on attendra de pied ferme le rock garage d’Equal Idiots (le 15) dont les morceaux sont tous des hits en puissance.

On sera également très curieux de voir le collectif rap bruxellois Le 77 (le 11) dont les atmosphères deep et sombres devraient leur permettre de se faire un nom.

Pour le reste, s’ils ne sont pas des inconnus, bon nombre d’artistes mériteraient que des oreilles neuves y jettent un tympan. Parmi ceux-ci, le hip-hop undergroung d’Action Bronson (le 11) mérite toute notre attention. En provenance de New York également, Princess Nokia (le 14) a sorti l’an dernier l’un de meilleurs albums rap-trap, et manie la ‘punchline’ comme pas d’autres.

On pointera enfin l’indie-funk plein de soleils de Parcels (le 13), la dream-pop de MØ (le 15), la techno qui bastonne de DJ AZF (le 12), de Paula Temple (le 14) et d’Amélie Lens (le 15), et notre affiche sera complète! On est prêt pour y passer nos vacances.

Pierre Jacobs

Le Dour festival, du 11 au 15 juillet

La SNCB propose un e-billet de train aller-retour pour le Dour Festival qui permet d’accéder à la gare de Saint-Ghislain pour 10€ seulement. De là, une navette de bus assure la liaison jusqu’au site.

Un ‘Party Train’ est également prévu pour démarrer la fête sous les meilleurs auspices et vous mettre sur les rails dans une ambiance de folie.

www.belgianrail.be/fr/loisirs/festivals-et-concerts/dour.aspx