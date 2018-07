Trucs et astuces pour lutter contre la chaleur au bureau

Les jours passent et le thermomètre ne cesse de grimper, surtout au bureau. Face à ces températures estivales, il s’agit de sortir les grands moyens. Voilà pourquoi nous vous proposons cette série d’astuces pour contourner le problème des grandes chaleurs au bureau. De quoi retrouver un peu de fraîcheur au quotidien!

Les fenêtres

En ce qui concerne les fenêtres, attention! Si l’envie de les laisser ouvertes toute la journée est forte, c’est fortement déconseillé, et ce surtout aux heures les plus chaudes. L’idéal est de prendre soin de les ouvrir tôt le matin, puis les fermer tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure. Il est bien entendu conseillé d’également créer des courants d’air en ouvrant un maximum de portes et fenêtres dans la pièce et le bâtiment dans lequel vous vous trouvez.

Éviter de produire de la chaleur

Toute source de chaleur supplémentaire est à proscrire. Il est donc impératif d’éteindre tout appareil électronique considéré comme inutile au moment venu, comme les lampes non-allumées, les alimentations électroniques non-utilisées,etc.

Rafraîchir son corps

Afin de faire baisser la température de son corps, il est à savoir que les bienfaits de la douche froide pour les corps non-habitués sont une légende. À trop basse température, les douches brutalisent l’organisme. Il convient donc de privilégier les douches tièdes.

S’hydrater

C’est connu mais on vous le redit: buvez. Et buvez beaucoup. Si c’est vrai en temps normal, ça l’est encore plus par ces températures torrides. L’idéal est de boire deux litres d’eau par jour, ou d’en tout cas s’en rapprocher au maximum. Un apport d’eau régulier en petites quantités permettra une meilleure résistance à la chaleur.

Quelle alimentation adopter?

Quand il fait chaud, certains aliments sont à privilégier et d’autres à tout bonnement proscrire. Les fruits gorgés d’eau comme les melons, les pastèques seront vos amis. Côté salé les légumes verts comme la laitue, le concombre ou la courgette sont idéals en été. Les aliments à éviter sont les plus gras: les pâtisseries ou les plats en sauces difficiles à digérer. L’idée est de consommer moins, mais à plus grande fréquence au cours de la journée. Plusieurs petits repas par jour permettront de réguler la température du corps au moment de la digestion et d’assimiler correctement les aliments.

Quels habits arborer?

Mettez de côté tous vos vêtements serrés, de couleur foncée ou en matière synthétique. À l’inverse, privilégiez des vêtements amples et de couleur claire.

Étienne Donnet