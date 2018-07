Plus de 140 morts dans les inondations au Japon

Les inondations et coulées de boue provoquées par de très violentes précipitations dans l’ouest du Japon ont tué au moins 141 personnes.

«Les 75.000 policiers, pompiers, soldats des Forces d’autodéfense (appellation de l’armée japonaise) et garde-côtes font de leur mieux» pour porter secours aux sinistrés, souligne le porte-parole du gouvernement, alors que le pays fait face à de graves inondations. Une dizaine de personnes sont encore protées disparues et pourraient venir aggraver le bilan.

Les recherches et travaux de nettoyage se poursuivent désormais sous un soleil de plomb, avec une température de 35°C prévue à l’ombre, et ce temps ensoleillé devrait durer une semaine au moins. Les trombes d’eau qui se sont abattues sur plusieurs provinces de l’ouest du Japon dans la deuxième moitié de la semaine passée ont engendré la plus grave catastrophe liée aux pluies dans l’archipel depuis plus de 30 ans.