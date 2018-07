Monsanto se retrouve sur le banc des accusés dans un procès à San Francisco qui doit établir si son herbicide Roundup est cancérigène et si le groupe américain a volontairement caché la dangerosité de ce produit élaboré à partir du glyphosate.

Monsanto, qui vient d’être racheté par l’allemand Bayer et dont la raison sociale devrait bientôt disparaître, est visé par la plainte de Dewayne Johnson, un particulier atteint d’un cancer en phase terminale après avoir vaporisé du Roundup pendant deux ans. «Monsanto sait depuis 40 ans que les composants de base du Roundup peuvent provoquer des tumeurs chez des animaux de laboratoire», affirme, au nom de l’accusation, l’avocat Brent Wisner.

C’est le premier procès visant ce produit qui fait l’objet de centaines de procédures aux Etats-Unis. Officiellement ouvert mi-juin avec les procédures de désignation du jury, il est entré dans le vif du sujet hier et devrait durer au moins trois semaines. «Monsanto a utilisé tous les moyens à sa disposition pour effrayer les scientifiques et s’opposer aux chercheurs», accuse Me Wisner, en affirmant que Monsanto a tout fait pour dissimuler le lien entre son produit et les risques de cancer.

Vendu depuis plus de 40 ans, le Roundup, l’un des herbicides les plus utilisés au monde, contient du glyphosate, une substance très controversée et qui fait l’objet d’études scientifiques contradictoires quant à son caractère cancérigène.