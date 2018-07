Le tournage de Game of Thrones est terminé

Clap de fin pour la série culte Game of Thrones qui vient de voir le tournage de sa huitième saison se terminer.

La nouvelle va rendre triste de nombreux fans. Selon le site Watchers on the Wall, le tournage de la saison 8 de Game of Thrones vient de se terminer. Après dix mois, celui-ci aurait pris fin le 6 juillet du côté de Magheramorne, en Irlande du Nord.

En attendant la sortie de cette dernière saison en 2019, les acteurs ont déjà fait leurs adieux, comme c’est le cas de Emilie Clarke, Daenerys Targaryen, qui a publié le message suivant sur Instagram: « J’ai sauté dans un bateau pour une île et dire au revoir à la terre qui a été ma maison d’accueil, loin de chez moi, pendant presque une décennie, écrit-elle en commentaire. Quelle aventure ! Game of Thrones, merci pour cette vie que je n’aurais jamais rêvé avoir et merci pour celle famille que je n’oublierai jamais. C’est la dernière saison ! »

De son côté, Maisie Williams en a profité pour publier un indices qui prouverait que la fin de la série pourrait être sanglante.