L’artiste Abraham Poincheval va parcourir 170 kilomètres affublé d’une armure

L’artiste français Abraham Poincheval se lance un nouveau défi en entamant une croisade pacifique de 170 kilomètres avec une armure de 34 kilos sur le dos.

Abraham Poincheval fait encore parler de lui. Après s’être fait remarquer en s’enfermant treize jours dans la peau d’un ours puis huit jours dans un rocher et avoir couvé des oeufs en direct d’un musée, l’artiste français va tenter une nouvelle expérience. Ce dernier s’est en effet mis en route samedi après-midi de Saint-Antoine, où se trouve le siège du festival d’art contemporain ‘Lieux Mouvants’, dans les Côtes- d’Armor, pour un nouveau périple: rejoindre Brest avec une armure de 34 kilos.

Il va ainsi effectuer 170 kilomètres en une dizaine de jours pour atteindre son but. « Je ferai entre 10 et 20 bornes par jour ; entre départementales, bosquets et chemins de traverse », a expliqué l’artiste cité par Le Parisien. Il compte ainsi sur l’hospitalité des personnes qu’il croisera sur sa route ou dormira « à la belle étoile » dans le cas contraire. Un nouveau défi qui lui permettra de contribuer au festival d’art contemporain ‘Lieux Mouvants’ et qu’il est possible de suivre sur la page Facebook Abraham Poincheval, chevalier errant.