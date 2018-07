Daniel Craig reçu par la direction de la CIA

Dans le cadre du programme «Reel vs Real», l’interprète de 007 a rencontré des membres de la CIA. Ce programme vise à mieux représenter l’agence de renseignement au cinéma.

La CIA, Agence centrale du renseignement américain, est lasse de se voir constamment représentée de manière tronquée dans les films, à coups de bagarres sur les toits. Daniel Craig, incarnant James Bond au cinéma depuis 2006, est une figure plus que célèbre en la matière. Pour contrer cette représentation caricaturale souvent observée dans ces films d’espionnage, l’agence a décidé d’inviter l’acteur le 26 juin dans son QG de Langley pour lui offrir un petit cours d’espionnage réel.

Cette initiative s’inscrit dans le programme de séminaires «Reel vs Real» (traduisez «la bobine contre la réalité») lancé par l’agence fin mai, dans lesquels des représentants d’Hollywood rencontrent des attachés de presse du renseignement américain pour comparer leurs visions des espions. Le 30 mai se tenait le premier séminaire. D’anciens agents y étaient confrontés aux créateurs et acteurs de la série The Americans, qui met en scène des agents russes infiltrés aux USA dans les années 1980.

L’agence a expliqué que Daniel Craig «a rencontré notre commandement et notre personnel, qui ont expliqué que l’espionnage de la vie de tous les jours est bien plus dans la discrétion et bien moins dans l’action que tel que représenté par l’industrie du divertissement». L’agence relate également que de son côté, l’acteur britannique «a fait part de son admiration pour le travail d’équipe inhérent au processus du renseignement et d son respect pour l’implication et l’engagement des officiers de la CIA».