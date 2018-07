Un homme a été sauvé par les pompiers alors qu’il était… coincé dans de l’asphalte fondu. Une nouvelle preuve que la Grande-Bretagne n’est pas habituée à subir de fortes chaleurs.

Alors qu’il marchait dans une rue de Newcastle, un Anglais de 24 ans a vécu l’improbable. Il s’est littéralement enfoncé dans le sol, sa jambe étant rapidement coincée dans le bitume. Par ces chaleurs estivales, le soleil a tellement chauffé la route que celle-ci a fondu. Pris au piège, le jeune homme a rapidement contacté les secours.

Today we had an incident in Heaton, young man stepped on some tarmac and lost his footing The tarmac had become so soft during the current heatwave that it melted. He stayed calm & called 999 Thankfully he didn’t break his ankle he was wearing his granddads @drmartens!#StaySafe pic.twitter.com/D77PdsC9wG

— Tyne and Wear FRS (@Tyne_Wear_FRS) July 5, 2018