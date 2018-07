Tour d’Autriche – Ben Hermans: « Gagner au sommet du Kitzbüheler Horn, tous les coureurs en rêvent ! »

« Une journée parfaite. » Ben Hermans a résumé en trois mots son sentiment au terme de la troisième étape du Tour d’Autriche cycliste (cat 2/1) où il a fait coup double en empochant la victoire d’étape au sommet du terrible Kitzbüheler Horn, et le maillot de leader du classement général. Le chef de file de l’équipe Israël Academy a attendu la partie la plus raide de l’ascension pour porter son attaque. « Bahrain-Merida a imprimé un rythme très élevé. Tout le monde respirait fort à mes côté et j’ai compris qu’ils étaient à la limite. Mais moi je ne l’étais pas encore. Je me suis fait mal pour attaquer et je suis parvenu à garder un mince avance sur Hermann Pernsteiner. J’ai alors compris que j’allais gagner, même si le dernier kilomètres n’a pas été évident à négocier. »

De par cette victoire, Hermans confirme le bon feeling avec cette ascension vers le sommet où il avait obtenu une deuxième place en 2015. « J’avais la chance de bien connaître cette montée. Gagner ici, c’est quelque chose de particulier pour n’importe quel professionnel. »

Au général, Hermans possède 18 secondes d’avance sur son premier poursuivant, l’Autrichien de Bahrain-Merida Pernsteiner, et 26 sur l’Italien d’Astana Dario Cataldo.

