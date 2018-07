La Sûreté de l’Etat pourra creuser plus profond sur le net

La Sûreté de l’Etat et le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS) ont désormais à leur disposition un logiciel puissant afin de passer au crible les profondeurs d’internet, selon les informations de Het Nieuwsblad et De Standaard publiées lundi. L’outil est composé de différents modules de software et hardware. « Cela va nous permettre de rechercher des informations de manière plus performante », affirme Ingrid Van Daele, porte-parole de la Sûreté de l’Etat, citée par les journaux. « Ce programme réalise essentiellement les mêmes tâches que nos hommes -filtrer le trafic sur les réseaux sociaux et y trouver des informations-, mais de manière automatisée et à grande échelle. »

Le logiciel peut également examiner le « deep web » et le « dark web », la partie du Web qui n’est pas indexée par les moteurs de recherche. La police fédérale pourra faire usage de l’outil également. Le programme avait été avalisé en août 2016, quelques mois après les attentats de Bruxelles Bruxelles.

Source: Belga