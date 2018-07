« La Croatie n’est pas favorite face à l’Angleterre », assure Mario Mandzukic

Les Croates ne s’estiment pas favoris face à l’Angleterre, qu’ils affronteront mercredi en demi-finales de la Coupe du monde de football. « La Croatie a peut-être plus de joueurs expérimentés mais nous avons aussi des jeunes joueurs », a déclaré l’attaquant croate Mario Mandzukic lundi en conférence de presse. « Nous respectons tous les adversaires mais nous n’avons pas peur. Nous croyons en nous. L’Angleterre mérite d’être là et nous méritons d’être là », ajoute l’avant de la Juventus.

Les Croates ont dû passer par deux séances de tirs au but, face au Danemark en 8e et la Russie en quarts de finale, pour se hisser dans le dernier carré. Mais les joueurs au damier ne seront pas fatigués et ils feront tout pour faire mieux que la génération 1998 sortie par la France en demi-finales, selon Mario Mandzukic.

« Jouer pour son pays est quelque chose de particulier », dit l’attaquant croate. C’est incomparable, même avec le fait de marquer en but en finale de Ligue des champions. Nous sommes désormais très près du but, nous en avons conscience et nous irons jusqu’à la dernière goutte de sueur pour l’atteindre. Nous avions plus de pression face au Danemark. C’est plus facile maintenant. Il y a la pression, mais aussi le plaisir d’être en demi-finales de la Coupe du monde ».

Source: Belga