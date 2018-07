« La Belgique va battre l’Angleterre en finale », a prédit Jean-Marie Pfaff

Les Diables Rouges vont devenir champions du monde en battant en finale les Anglais. Telle a été la prédiction de Jean-Marie Pfaff, ancien gardien de l’équipe nationale et du Bayern Munich, dans un entretien avec l’agence de presse allemande dpa. « A Mexico en 1986 (quand la Belgique a terminé 4e du Mondial, NDLR), nous étions une génération dorée. Celle-ci est brillante », a dit Pfaff, 64 ans. « Si nous ne sommes pas champions du monde cette fois, cela n’arrivera plus jamais. La France sera un redoutable adversaire en demi-finales mais je pense que Belges et Anglais s’affronteront en finale et que nous allons gagner. Nous avons été, jusqu’ici, la meilleure équipe du tournoi. »

« C’est une génération extraordinaire, qui joue ensemble depuis de nombreuses années et qui a appris du Mondial 2014 et de l’Euro 2016 », a ajouté Pfaff en évoquant les raisons du succès de l’équipe belge. « C’est également très important de pouvoir aligner deux équipes complètement différentes. Nous avons vu contre l’Angleterre que nous étions capables de nous imposer avec une équipe B. L’Argentine a Messi, le Brésil Neymar mais nous avons plusieurs joueurs incroyables. Avec Hazard, De Bruyne et Lukaku en attaque, c’est dur de tous les tenir. »

Pfaff a insisté sur l’importance du sélectionneur Roberto Martinez, qu’il décrit comme « un mentor pour les joueurs », tout en soulignant le travail de son prédécesseur Marc Wilmots. « C’est lui qui a établi les bonnes bases », a expliqué l’ancien portier belge.

Si Eden Hazard, capitaine des Diables, venait à soulever le trophée dimanche 15 juillet dans le ciel de Moscou, le pays « explosera » selon ‘El Sympatico’. « Ce serait un miracle pour un si petit pays, comparable dans une moindre mesure à ce qu’a réalisé le Danemark lors de l’Euro 1992. Quoi qu’il arrive, cette équipe a déjà réalisé de grandes choses et j’espère qu’elle saisira cette opportunité. En 1986, nous aurions pu jouer la finale contre l’Allemagne sans deux hors-jeu injustifiés sifflés contre nous en première mi-temps face à l’Argentine. Cette fois, la chance est grande d’autant plus que des grandes équipes sont déjà éliminées. »

Source: Belga