Jonathan Sacoor et Eliott Crestan emmènent la délégation belge en Finlande

Ils sont quatorze athlètes belges, dix en individuel et le relais 4X400m, à espérer de bonnes performances aux championnats du monde d’athlétisme pour les moins de 20 ans à Tampere en Finlande de mardi à dimanche. Jonathan Sacoor sur 400m puis avec le relais 4X400m et Eliott Crestan sur 800m emmèneront une délégation qui espère réussir de belles choses. « C’est une délégation avec une bonne densité. Les critères étaient assez élevés et ils les ont réussi de façon assez facile », a expliqué Stéphanie Noël, chef de mission belge en Finlande, à l’Agence BELGA lundi. « C’est un championnat du monde, le niveau est très relevé, mais une médaille n’est pas impensable. Aucun ne figure dans le top 3 au départ, mais tout est possible. Ce sont des athlètes en pleine progression. Jonathan Sacoor a misé toute sa préparation sur ces Mondiaux. Eliott Crestan aussi. Il est allé courir en Irlande des courses très tactiques pour se préparer à cela. Tim Van De Velde aussi sur 3.000m steeple (18e mondial cette année, ndlr) s’attend à une course très tactique. Des places de finalistes déjà seraient très intéressantes pour un groupe qui se connaît bien. Ce sont les mêmes visages que la première année à l’Euro U20 à Grosseto, avec l’expérience en plus. »

Jonathan Sacoor fait partie du top 20 mondial et Eliott Crestan est le numéro 8 cette année. Thomas Carmoy (11e performance mondiale cette saison à la hauteur) et Michael Obasuyi (13.38 sur 110m haies), 6e sur les listes mondiales de l’année, pourraient aussi valoir de belles satisfactions. « Le relais pourrait créer la surprise », pointe Stéphanie Noël, avec encore un Borlée, Rayane, alors qu’Eliott Crestan ne doublera pas. Les horaires du 800m et du 4X400 se chevauchent.

Camille Muls, sur 800m, ouvrira le programme des Belges mardi lors de la première journée. Les Mondiaux s’achèveront dimanche. La Belgique n’a jamais été championne du monde dans cette catégorie. Le meilleur résultat reste une médaille d’argent avec Ann Maenhout sur 400m haies en 1988. Les Belges ont décroché quatre médailles de bronze dans l’histoire des Mondiaux U20 dont celles d’Hanne Maudens à l’heptathlon en 2016 il y a deux ans à Bydgoszcz lors de la dernière édition en Pologne.

