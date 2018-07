France: un homme meurt après un tir de Taser par des gendarmes

Un homme d’une trentaine d’années est mort lundi en France d’un malaise cardiaque après avoir été la cible d’un tir « réglementaire » de Taser par les gendarmes. Il avait attiré l’attention de témoins en « déambulant bizarrement » dans les rues, ont indiqué les autorités judiciaires. Non connu des services de police et de gendarmerie, cet habitant de Vic-sur-Aisne (nord) avait pénétré dans le jardin d’une maison, où il avait « dégradé une antenne parabolique », s’emparant d’une « tige métallique arrachée de cette parabole », selon un communiqué du parquet.

C’est à ce moment-là, peu avant 11h00, que les gendarmes de Soissons, alertés, ont tenté d’appréhender l’homme. Celui-ci, criant « Allahou akbar », est alors « allé au contact » des militaires, tapant avec des poings sur le capot de leur voiture après avoir lancé la tige dans leur direction.

« Les gendarmes ont d’abord tenté de le maîtriser à main nue », puis avec leur bâton télescopique et enfin « avec leur arme à impulsions électriques », sans y parvenir. L’homme a finalement été « ceinturé puis mis au sol par un gendarme ». C’est au sol que les gendarmes ont réalisé qu’il est « en train de faire un malaise ». Il est décédé sur place « quelques minutes plus tard ».

