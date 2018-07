Six bonnes raisons d’adopter un animal dans un refuge

Une récente enquête a révélé que 13 % des Belges avaient adopté leur animal dans un refuge. Pourtant, avec environ 50.000 chiens et chats abandonnés en Belgique chaque année, les refuges restent encore trop remplis. Si vous hésitez à adopter un animal, voici six bonnes raisons de le faire !

1) Vous offrez une nouvelle vie à un animal

Chaque année, environ 50.000 chiens et chats sont abandonnés en Belgique. Adopter l’un d’eux, c’est lui donner une seconde chance et lui offrir une nouvelle vie. Ces animaux abandonnés, perdus, négligés ou maltraités vous seront éternellement reconnaissants de lui offrir une place dans votre foyer.

2) Vous connaissez son caractère et son comportement

Les chiens et les chats peuvent avoir des caractères et des comportements très différents. En côtoyant chaque jour ces animaux, les employés des refuges connaissent ces traits de caractère, mais aussi le passé des animaux. Ils savent donc quel animal aime les enfants, lequel peut vivre en appartement ou au contraire celui qui a besoin de beaucoup se dépenser, ils peuvent donc conseiller au mieux pour trouver le compagnon idéal.

3) Il est déjà propre, socialisé et éduqué

Eduquer un chiot n’est pas de tout repos. Il faut lui apprendre la propreté, à ne pas mordiller ou détruire les objets de la maison. Pour la plupart des chiens se trouvant dans les refuges, cette phase d’apprentissage est déjà passée. Adopter un chien permet d’avoir un chien déjà propre, sociabilisé et éduqué. Il fera moins de bêtises qu’un chiot et s’adaptera plus facilement à votre environnement. Et s’il a besoin d’amélioration, il n’est jamais trop tard pour rééduquer un chien, même adulte.

4) Vous luttez contre les élevages clandestins

Les animaux sont au cœur d’un commerce lucratif. Le commerce d’animaux arrive d’ailleurs en troisième position des marchés illégaux dans le monde, derrière les drogues et les armes. Adopter un animal dans un refuge permet de ne pas soutenir les élevages clandestins, en Belgique ou à l’étranger, dans lesquels des chiennes enchaînent les portées pour faire gagner le maximum d’argent à des éleveurs véreux.

5) Le coût global est réduit

Le coût de l’adoption d’un animal dans un refuge couvre tous les soins vétérinaires qu’il a déjà reçus. Les animaux adoptés sont donc déjà vaccinés, pucés et stérilisés, des coûts souvent importants qui ne doivent plus être pris en charge par la suite.

6) L’animal est en bonne santé

Dans un refuge, chaque animal est identifié, stérilisé, vacciné, vermifugé, traité contre les tiques, les puces. Les animaux dans l’attente d’être adoptés sont également suivis très régulièrement par un vétérinaire. Adopter un animal dans un refuge, c’est donc aussi recueillir un animal en bonne santé et en ordre de soins.