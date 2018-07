Kim Kardashian et sa fille réunies pour Fendi

La maison italienne Fendi a fait appel à Kris Jenner, Kim Kardashian et sa fille North West pour le nouveau chapitre de sa campagne « #MeAndMyPeekaboo », révèle Women’s Wear Daily (WWD). Les premiers clichés devraient être dévoilés sur les réseaux sociaux dans les prochains jours.

Amorcée en avril dernier pour célébrer la première décennie du sac Peekaboo, la campagne « #MeAndMyPeekaboo » met en scène une nouvelle famille: les Kardashian. Pour ce nouveau volet, la maison italienne a immortalisé trois générations de femmes de l’une des familles les plus médiatisées des Etats-Unis, enrôlant Kris Jenner, Kim Kardashian et North West.

A travers cette communication, Fendi s’est non seulement intéressée aux liens qui unissent les membres de la famille au sac Peekaboo, mais aussi à la complicité qui lie ces trois générations. Le tout rythmé au son d’un morceau sur lequel a travaillé Kanye West, père de North West et mari de Kim Kardashian.

Le site spécialisé WWD précise que le second chapitre de cette campagne met également à l’honneur les soeurs Jessica et Krystal Jung, le musicien Dou Jiayuan et sa mère, ou encore les filles d’Ewan McGregor, Clara Mathilde et Esther Rose.