Zimbabwe : un pasteur arrêté pour avoir vendu des tickets pour le paradis

Un pasteur zimbabwéen a été arrêté par la police pour crime financier. Il demandait à ses fidèles de l’argent en échange de tickets qui leur ouvriraient les portes du paradis.

C’est ce 28 juin que le pasteur Tito Wats a finalement été arrêté. Et pour cause : il faisait payer les pécheurs pour leur place au paradis. Et pas qu’un peu : 500 $ pour acquérir un laisser-passer pour les cieux. Un prix particulièrement démesuré, surtout pour un pays où le salaire quotidien moyen s’approche des 2 $. C’est pourtant quelques milliers de pécheurs qui auraient fait confiance au pasteur et à sa femme.

Il aurait déclaré se sentir «persécuté parce qu’il fait le travail de Dieu». Il aurait dit avoir été informé par Jésus-Christ lui-même que ces tickets garantissaient aux fidèles leur salut.

Au téléphone avec Dieu

Malheureusement, ce cas est loin d’être le premier du genre au Zimbabwe. D’autres pasteurs « touchés par la grâce du Tout-Puissant » ont déjà fait parler d’eux sur les réseaux sociaux avec leurs méthodes douteuses. En 2017, le pasteur Paul Sanyangore prétendait être en direct au téléphone avec Dieu, transmettant à ses fidèles tout ce qu’il lui disait « depuis le ciel ».