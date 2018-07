Le WWF ne veut pas d’arbres tropicaux dans les barbecues belges

Le WWF a fait analyser le contenu de sacs de charbon de bois vendus en Belgique. Il regrette que les deux tiers du charbon vendu proviennent du Nigeria et d’Ukraine, des pays où l’on observe une forte déforestation.

C’est un temps à barbecue, et qui dit barbecue dit bien souvent charbon de bois. Le WW a fait analyser 18 sacs de charbon distribués dans les grandes surfaces et les magasins de bricolage belges. Il a constaté que neuf contenaient du bois d’origine tropicale. Les analyses réalisées par un laboratoire du Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren précisent que 51% du charbon de bois importé par la Belgique provient du Nigeria. Plus gros exportateur vers l’UE, ce pays présente cependant le taux de déforestation annuel le plus élevé au monde (5%). Entre 2010 et 2015, un quart des forêts naturelles nigérianes a ainsi disparu. Quelque 16% proviennent également d’Ukraine, un autre pays où les forêts sont menacées par l’abattage illégal.

Présentation de nos analyses sur le charbon de bois vendu en #Belgique au @africamuseumbe. Pour éviter que la forêt tropicale se retrouve sur nos #BBQ, nous demandons que le Règlement Bois #EUTR couvre tous les produits! 🌞 pic.twitter.com/h2dvy10SOB — WWF-Belgique (@WWF_Belgique) July 5, 2018

Pour le WWF, le problème est surtout que le bois utilisé ne soit pas certifié par un label de gestion durable et légale des forêts. «Les supermarchés et magasins de bricolage montrent peu de transparence sur l’origine douteuse de leur charbon de bois», dénonce Béatrice Wedeux, chargée des politiques Forêts du WWF-Belgique. «Il y a donc des risques que le charbon qui se retrouve dans nos barbecues soit lié à la destruction illégale des forêts tropicales naturelles ou de forêts tempérées dans l’est de l’Europe.»

Le label FSC pour un barbecue sans déforestation

Les consommateurs belges peuvent-ils profiter de quelques barbecues sans contribuer à la déforestation ? « On peut largement améliorer la situation », reprend Béatrice Wedeux. «Les consommateurs peuvent agir en optant pour du bois labélisé FSC, qui témoigne d’une gestion durable de la forêt où le bois a été prélevé. Le charbon produit dans l’Union européenne respecte également des critères de gestion durable.»

Outre l’implication des consommateurs, le WWF plaide pour une action au niveau politique. «Il est nécessaire d’inclure le charbon de bois dans le Règlement Bois de l’Union européenne», plaide l’ONG. Le champ d’application de ce règlement est actuellement en cours de révision, alors que 67% des produits en bois (en valeur) ne sont pas couverts. « Il est essentiel que tous les produits en bois y soient inclus », conclut Béatrice Wedeux. En Belgique, des fédérations comme Fedustria (pour l’importation de bois), inDUfed (pour le papier) et des entreprises comme Colruyt soutiennent également cette demande.