VIDEO. Un chat perturbe le passage télé d’un chercheur polonais

Un chat roux a tout fait pour perturber l’intervention télévisée de son maître, mais celui-ci est resté imperturbable.

En mars 2017, tout le monde se souvient de l’interview en direct sur la BBC d’un expert perturbée par ses enfants qui entrent dans la pièce. Mais les animaux ne sont pas en reste quand il s’agit de venir apporter un peu d’imprévu lors d’un passage à la télévision.

Prof. Robert Kelly's kids crash his BBC interview. I don't know why, but this made me smile. 😀😀💙💙 pic.twitter.com/5WQj50vQvv — Deji Faremi (@deejayfaremi) March 10, 2017

Ce samedi 7 juillet, Jerzy Targalski, un professeur d’université polonais, spécialiste de l’histoire et de la politique de son pays, était interrogé par la chaîne néerlandaise NTR au sujet des réformes judiciaires en Pologne. Pour l’occasion, l’homme moustachu a reçu l’équipe du JT chez lui, au milieu de sa bibliothèque. Mais pendant qu’il répondait aux questions, l’homme a été importuné par son chat.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened👇🤨🤷‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H — Rudy Bouma (@rudybouma) July 7, 2018

Le félin a commencé par monter sur les épaules de son maître et à mettre sa queue devant son visage. Malgré le caractère comique de cette situation, Jerzy Targalski est resté imperturbable et s’est contenté de déplacer la queue de son chat, tout en continuant à répondre aux questions. À la fin de la séquence, l’animal continue son cirque et commence à lécher les cheveux de son maître.

Cette interruption insolite a finalement été coupée au montage et ne figure pas dans le reportage. Mais le journaliste Rudy Bouma a décidé de publier l’extrait sur son compte Twitter. Moins de 48 heures après sa publication, la vidéo du chat a déjà été vue plus de 300.000 fois sur Twitter.