Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Adopter un chien chez SHIN coûte 300 €, ou 180 € pour un chien de plus de dix ans. Ce montant comprend le transport du chien par avion, la vaccination, la puce, la stérilisation/castration, le traitement contre les puces et les vers, le check-up médical et les éventuelles opérations nécessaires.

Kenai (réf. 14888)

Je m’appelle Kenai, et je vais devenir un grand ours costaud. J’ai eu un bon départ dans la vie, sans souci, puisqu’heureusement, ma maman a pu nous mettre au monde dans une famille d’accueil en Espagne, loin de tous les dangers. Je passe mes journées à manger, boire, faire le fou et dormir. Je suis très sociable avec les autres chiens et je suis un grand distributeur de câlins. Je suis fort et robuste, et avec mon regard doux, je séduis tout le monde. Je suis un gamin sage et calme, sociable, gentil et extrêmement affectueux. En bref, un vrai trésor !

Sexe mâle Age 3 mois Race Mastin espagnol Taille 38 cm Pelage poils courts Poids 12 kg

Fiona (réf. 14851)

Je suis Fiona. J’errais depuis des mois dans un petit village. J’étais terrorisée par les gens, rampant toujours sous quelque chose afin qu’on ne puisse pas m’atteindre… Je n’étais nulle part la bienvenue et peu à peu je me suis éloignée des gens… Une fois dans la refuge de SHIN, on m’a prise en charge, et mes nœuds sales, présents depuis des années dans mon pelage, ont été enlevés centimètre par centimètre … Petit à petit, je reprend goût à la vie, j’ai de nouveau un nom et une existence précieuse. Que veut m’accueillir dans sa famille ?

Sexe femelle Age 5,5 ans Race Croisée Taille 40 cm Pelage poils longs Poids 12 kg

Cleopatra (réf. 14796)

Je m’appelle Cleopatra, et je suis une jeune et enthousiaste petite poupée qui profite à fond de la vie. Je suis sociable et gentille avec les humains et très joueuse avec les autres chiens. Je ferai une camarade de jeu idéale dans une famille avec des enfants. J’avais été jetée dans la rue par mon précédent propriétaire, mais on fait tout pour que cela ne reste qu’un vague souvenir pour moi, car à partir de maintenant, tout va aller de mieux en mieux !

Sexe femelle Age 8 mois Race Croisé Taille 35 cm Pelage Poils courts Poids 6 kg

Vous êtes intéressé par Kenai, Fiona, Cleopatra, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Envoyez un mail à [email protected] , ou téléphonez à 0468/281.450 (pendant la journée) ou à 477/229.833 (à partir de 18h).

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr