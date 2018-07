Quelque 176.000 emplois créés depuis le début de la législature

Quelque 176.000 emplois ont été créés depuis le début de la législature, écrit lundi Le Soir sur base d’une analyse de l’économiste Philippe Defeyt (Institut pour un développement durable).

Ce dernier a tenté de départager les critiques syndicales des cris de victoire du gouvernement sur les jobs créés. Entre 2014 et 2018, l’emploi a augmenté de 69.000 postes de plus qu’entre 2008 et la fin de la dernière législature, selon l’analyse de l’économiste namurois qui se base sur les données de l’ONSS et de l’Enquête sur les forces de travail (EFT). A noter qu’un tiers des postes a été créé dans des secteurs d’activité financés par les pouvoirs publics (51.000 jobs, dont un tiers de titres-services).

Emplois partiels et temporaires

64,2% des emplois créés sont des temps partiels, note encore Philippe Defeyt. Une augmentation qui concerne surtout le début de législature, car 86% des postes créés au premier trimestre 2018 étaient des horaires complets.

L’économiste s’est aussi penché sur les contrats temporaires. En 2014, ils représentaient 8,5% de l’emploi salarié total. En mars dernier, la proportion était de 10,4%. Mais la tendance n’est pas propre à la Belgique, note Philippe Defeyt.

Tendance mondiale

Autre élément: le salaire horaire brut moyen n’a pas encore retrouvé son niveau de fin 2014. Ici aussi, la tendance est mondiale. « Le gouvernement a tendance à faire croire que c’est le privé qui a créé des emplois, mais un tiers de ceux-ci sont subventionnés. Les mesures prises ne portent donc que sur les deux tiers restants, dont une part significative est attribuable à la conjoncture. Il faut donc relativiser les cris de victoires tout comme les critiques », estime Philippe Defeyt, cité par Le Soir.