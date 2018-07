Les maxi-packs, pas une si bonne affaire

Il est communément admis qu’il est plus rentable d’acheter en grandes quantités plutôt qu’au détail, et de nombreuses familles ont l’habitude de se tourner vers des produits vendus en maxi-pack. Ça n’est pourtant pas toujours si rentable, constate Test-Achats.

Les experts de Test-Achats se sont rendus dans plusieurs magasins, mi-mai, afin de comparer les prix des produits vendus en grande quantité. Et le constat qu’ils dressent est pour le moins surprenant: les produits vendus dans de grands conditionnements sont parfois plus chers que ceux vendus en plus petites quantités. L’organisation de protection des consommateurs a ainsi comparé le prix d’un café conditionné en 250 grammes et 1,5 kilo. Au gramme, le paquet le plus grand coûtait 24% plus cher que le plus petit. Idem avec un riz, vendu 22% plus cher dans son conditionnement de 1 kg contre celui de 500 grammes.

«Le consommateur doit calculer le prix du produit acheté au kilo ou au litre», recommande Test-Achats. La législation belge oblige les magasins à afficher le prix au kilo/litre/dose. Il est utile de bien lire ces informations et de comparer. Cette différence de prix peut pourtant s’expliquer. Il y a une différence de frais de production entre grands et petits emballages. Les gros emballages sont ainsi parfois plus chers, car les coûts fixes (emballages, machines de réglage…) sont plus élevés, en raison d’une production plus réduite qui limite les économies d’échelle. Test-Achats estime aussi que la concurrence, plus forte sur les petits contenants, peut tirer les prix à la baisse.

La question de l’environnement

Attention toutefois. Les petits conditionnements génèrent davantage de déchets, et ont donc un impact plus lourd sur l’environnement. Le consommateur risque ainsi de devoir choisir entre son portefeuille et l’environnement. Pour trouver un équilibre, il pourra se reporter vers les achats en vrac, dans les magasins qui les proposent, idéalement en se rendant au magasin avec son propre contenant. Il faudra alors tenir compte dans la comparaison des prix du fait que ces magasins permettent de n’acheter que la quantité désirée.